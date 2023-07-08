صفقة فيتور روكي محسومة لبرشلونة ولكن .. مبالغ صادمة للنجم الشاب!

اللاعب سيرتدي قميص برشلونة في 2024 بحسب ما أكدت النسخة البرازيلية من GOAL.COM.

اللاعب سيرتدي قميص برشلونة في 2024 بحسب ما أكدت النسخة البرازيلية من GOAL.COM.

تم التأكيد على أن نادي برشلونة سيحصل على خدمات اللاعب البرازيلي فيتور روكي من صفوف أتليتيكو باراناينسي في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما علمت النسخة البرازيلية من GOAL.COM، والتي أكدت أن اللاعب سينضم لصفوف برشلونة في 2024.

أرقام الصفقة

يدفع نادي برشلونة 74 مليون يورو، وسيكون أغلى عملية بيع في تاريخ كرة القدم البرازيلية، متجاوزة حتى صفقة إندريك لريال مدريد، ويشمل المبلغ رسومًا ثابتة ودفع المكافآت والضرائب المحتملة، كما سيحتفظ النادي البرازيلي بـ 20٪ من حقوق المهاجم الشاب.

من هو فيتور روكي، المهاجم البرازيلي الذي يوشك أن ينضم إلى برشلونة؟

ولد في فبراير 2005، في تيموتيو، البرازيل واسمه الكامل: فيتور هوجو روكي فيريرا، المعروف باسم فيتور روكي. في سن العاشرة فقط، بدأ حلم كرة القدم في أمريكا مينيرو.

ودون أي تردد عندما رأى نادي كروزيرو صفاته، عرض عليه عقد في صفوف الشباب، وفي مايو 2021، وقع بالفعل أول عقد احترافي مع مؤسسة بيلو هوريزونتي.

في أبريل 2022، أخذت قصته منعطفًا كبيرًا حيث اشتراه أتليتيكو باراناينسي مقابل خمسة ملايين دولار ووقع عقدًا لمدة خمس سنوات. وحقق النجم الشاب الكثير من التوقعات ولم يخيب الآمال: فقد شارك في كأس ليبرتادوريس 2022، ووصل إلى نهائي المسابقة.

يعرف بالفعل ماذا يعني اللعب للبرازيل

في عمر 18 عامًا و 25 يومًا فقط، أصبح فيتور روكي أصغر لاعب كرة قدم يظهر لأول مرة في الفريق البرازيلي الأول منذ ظهور رونالدو في عام 1994 (17 عامًا و 188 يومًا). بالإضافة إلى ذلك، فقد تألق بالفعل في بطولة كوبا أمريكا تحت 20 سنة مسجلًا ستة أهداف في ثماني مباريات، وفاز باللقب.

ما هو مركز فيتور روكي المفضل في الملعب؟

إنه مهاجم أيمن، يمكنه التكيف مع أي مركز هجومي، كجناح في بعض المناسبات أو مهاجم في مباريات أخرى، ويبلغ طوله 171 سم.