صفقة غريبة .. برشلونة يستعد للتعاقد مع لاعب ليفربول بالمجان

خطوة غير متوقعة للنادي الكتالوني

تعجبت جماهير برشلونة بشكل كبير بعد التعاقد مع أوريول روميو خلال الميركاتو الماضي، ويبدو أن النادي الكتالوني سيفعلها مرة أخرى.

تقارير صحفية أكدت أن المدرب تشافي هيرنانديز يريد التعاقد مع تياجو ألكانتارا لاعب وسط ليفربول، رغم كل الإصابات التي عانى منها الإسباني طوال مسيرته الكروية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة مهتم بضم ألكانتارا في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل لو غادر اللاعب ليفربول بعد نهاية عقده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن عمر تياجو وقتها سيبلغ 33 سنة وسيكون من غير المرجح قيام ليفربول بعرض التجديد عليه بسبب سجل إصاباته المرعب منذ انتقاله لصفوف الفريق من بايرن ميونخ.

ويقضي تياجو الفترة الحالية بعيدًا عن الملاعب، بسبب معاناته من انتكاسة لإصابته في الفخذ في نهاية الموسم الماضي، ولم يلعب مع الفريق منذ شهر أبريل الماضي بعد خضوعه لعملية جراحية.