صفقة عاجلة في الهلال بدلًا من نيمار .. بشرط وحيد!

الهلال قد يعلن عن "بديل" نيمار قبل الانتقالات الشتوية

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يترقب عشاق نادي الهلال السعودي، مصير الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، بعد إصابته الخطيرة، في مباراة منتخب بلاده أمام أوروجواي.

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البرازيل سقطت في فخ الخسارة (0-2) أمام أوروجواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مباراة شهدت إصابة نيمار.

وحسب المؤشرات الأولية، يُعاني الساحر البرازيلي من قطع في الرباط الصليبي للركبة، مع أمل ضئيل في أن تكون الإصابة، مجرد التواء شديد فقط.

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وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن إمكانية تعاقد نادي الهلال، مع صفقة عالمية بديلة لنيمار، قبل فتح باب الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

وأوضحت الصحيفة، أن الهلال، ينتظر التشخيص النهائي لإصابة نيمار جونيور؛ قبل تقديم طلب استثناء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، للتعاقد مع صفقة بديلة، خارج الانتقالات الرسمية، إذا تأكد غياب اللاعب، لفترة أكثر من 6 أشهر.

وحسب لوائح "فيفا"، يجب على اللاعب الذي سينتقل إلى الهلال - إذا تمت الصفقة خارج الانتقالات الرسمية -، أن يكون حرًا ولا يرتبط بعقد مع أي فريق آخر.

نيمار انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف العام الحالي، قادمًا من عملاق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، مقابل 90 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نيمار جونيور دا سيلفا، البالغ من العمر 31 سنة، سجل هدف وحيد وصنع 3 آخرين، خلال 5 مباريات رسمية مع الزعيم الهلالي - حتى الآن -.

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