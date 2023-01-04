صفقة صادمة لبرشلونة بالتعاقد مع نجم ليفربول!

ما القصة!

يسعى نادي برشلونة لإتمام التعاقد مع صفقة جديدة من ليفربول الإنجليزي بالحصول على خدمات روبرتو فيرمينو.

عقد البرازيلي فيرمينو ينتهي مع نهاية الموسم، وقد يُسمح له بمغادرة ليفربول في صفقة انتقال مجانية في الصيف.

وفقًا للبرنامج الإسباني El Chiringuito فإنّ برشلونة يفكر جديًا في تقديم عرض من أجل ضم المهاجم البرازيلي، كما أكد المصدر أن مدرب البلوجرانا تشافي هيرنانديز يحب فيرمينو ومستعد لفعل أي شيء لضمه.

وأوضح أنّ تشافي يريد فيرمينو بديلًا لممفيس ديباي، المتوقع مغادرته لبرشلونة الصيف القادم مع انتهاء عقده.

على الجانب الآخر رحيل فيرمينو عن الأنفيلد ليس مؤكدًا بعد، فيصر كلوب عن استمراره وأن التعاقد مع اللاعب الهولندي جاكبو ليس له تأثير على تجديد عقد لاعب منتخب السليساو.