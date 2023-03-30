بعد الحديث عن صفقة سيرخيو راموس .. علي البليهي يُقلق جمهور الهلال

زهيرة عادل
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Ali Al-Bulaihi - Sergio RamosGOAL AR
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التقارير تتحدث عن عرض مغرٍ لراموس من الهلال، ما الذي أقلق الجمهور بشأن علي البليهي؟

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بدأت التقارير الصحفية تتحدث بثقة أكبر عن قدوم المدافع الإسباني سيرخيو راموس؛ محترف باريس سان جيرمان الفرنسي، لدوري روشن السعودي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وإن كان الاختلاف لا يزال حول النادي الذي سيمثله.

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التقارير تتقاسم بين الهلال والنصر، وإن كان التحديث الأخير حول هذه الصفقة أن الزعيم قدم عرضًا ماليًا يتخطى ما يتقاضاه مع الفريق الباريسي بأربعة أضعاف.

وأمام هذا بدأ الجمهور الهلالي في الحديث عن الثنائية التي سيشكلها راموس في الفريق، البعض يفضل أن تكون مع المدافع المحلي، والبعض الآخر يفضل أن تكون مع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، بداعي أن الأخير يتمتع بالهدوء أكثر.

لكن الغالبية اتفقت على القلق من مخاطر طرد دفاع الفريق بالكامل في المباريات، في ظل التهور الذي يعيب راموس والبليهي، فكتب أحدهم: "راموس جنب البليهي!، والله يا حفلة هوشات بتجي"، وأضاف آخر: "عز الله تجمعو البنزين والنار"، وثالث علق: "متحمسين لكأس العالم للأندية والهلال، الدقيقة 10 طرد راموس، الدقيقة 30 طرد البليهي، الدقيقة 46 طرد كنو".

جدير بالذكر أن راموس دخل الفترة الحرة في عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي في يناير الماضي، ورحيله هو الاحتمال الأكبر في الصيف المقبل.

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