صفقة روكي تفتح طريق برشلونة لضم بديل تير شتيجن!

النادي الكتالوني يفكر جديًا في الحارس البديل!

كشفت تقارير صحفية برازيلية على وجود نية من قبل نادي برشلونة للحصول على خدمات الحارس بينتو من صفوف أتلتيكو بارانيسنسي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "UOL" والتي أكدت أن حصول برشلونة على الصفقة لن يكون سهلًا في ظل وجود اهتمام من إنتر وبنفيكا باللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يعتمد على علاقته الجيدة مع إدارة النادي البرازيلي والتي اتفقت معهم مؤخرًا على انتقال اللاعب فيتور روكي إلى النادي الكتالوني.

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وكان بنفيكا قد قدم عرضًا بالفعل قيمته 12 مليون يورو لضم الحارس صاحب الـ 24 عامًا، بعد أن كان قد قدم عرضًا سابقًا وتم رفضه.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فقد حارسه الثاني نيتو في الصيف الماضي كما رحل أرناو تيناس أيضًا خلال هذا الصيف وبحاجة لضم حارس بديل لتير شتيجن.