ما هي قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز؟ وما هو راتبه؟

بعد إعلان بيراميدز رسميًا عن ضم رمضان صبحي، تعرف على سعر الصفقة وما هو الراتب الذي سيحصل عليه اللاعب مع فريقه الجديد الذي فضله على الأهلي؟

أعلن نادي بيراميدز رسميًا عن تعاقده مع نجم الأهلي ومنتخب مصر رمضان صبحي، وذلك بعد فترة كبيرة من الجدل بين اللاعب وفريقه السابق.

رغم حداثة سنه، يعد رمضان أحد أهم اللاعبين المصريين في الوقت الحالي، سواءً داخل الدوري المصري أو خارجه، وذلك بما قدمه من إنجازات مع القلعة الحمراء قبل احترافه الخارجي الذي كان له إسهامًا كبيرًا في مسيرته، حتى ولو رأى البعض مشواره الاحترافي لم يحقق النجاح المطلوب.

ظهر رمضان صبحي مع الأهلي لأول مرة في موسم 2014، وكان حينها يبلغ من العمر 16 عامًا فقط، لكنه لفت الأنظار وسرعان ما حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفريق.

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طار رمضان بعد ذلك إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لتحقيق حلم الاحتراف وهو في التاسعة عشر من عمره فقط، وانضم لنادي ستوك سيتي وظل معه موسمين قبل أن ينتقل لهدرسفيلد، ومن ثم عاد للأهلي على سبيل الإعارة في 2018، وانتهت إعارته في 2020.

رسميًا | في فيديو مستعينًا بالسعيد .. بيراميدز يعلن عن التعاقد مع رمضان صبحي

سعى المارد الأحمر في سوق الانتقالات الحالي إلى شراء عقد رمضان صبحي من الفريق الإنجليزي، وبعد الوصول لاتفاق رفض اللاعب البقاء في بيته الذي ترعرع فيه، واليوم 7 سبتمبر 2020 أعلن نادي بيراميدز ضمه رسميًا.

فكم كلفت صفقة رمضان صبحي خزائن فريقه الجديد؟ وما هو الراتب الذي سيحصل عليه؟ هذا ما يجيب عنه جول وأكثر في الأسطر التالية.

ما هو سعر رمضان صبحي؟

بحسب موقع ترانسفير ماركت المختص في سوق الانتقالات وقيمة اللاعبين، فإن القيمة السوقية لرمضان صبحي هي 3.2 مليون يورو، وذلك وفقًا لآخر تحديث والذي كان في 4 أبريل 2020.

لكن أعلن موقع في الجول أن صفقة رمضان صبحي لبيراميدز كلفت خزائن النادي مبلغ يتراوح بين 4 إلى 4.5 مليون جنيه استرليني، أي من 4.5 إلى 5 ملايين يورو.

ما هو راتب رمضان صبحي في بيراميدز؟

أشار موقع صدى البلد إلى أن الاتفاق بين رمضان صبحي ونادي بيراميدز جاء على مرحلتين، الأولى انتهت بتوقيع اللاعب على عقدٍ لمدة 3 سنوات، أما الاتفاق النهائي فكان توقيع عقد يمتد لـ5 سنوات.

وبحسب الموقع الرسمي فإن الاتفاق الأول كان سيتقاضى بموجبه رمضان 35 مليون جنيه سنويًا، لكن مع زيادة مدة العقد طلب اللاعب زيادة راتبه مع بيراميدز ليصل إلى 40 مليون جنيه في الموسم، أي 200 مليون جنيه على 5 سنوات.