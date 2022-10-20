صفقة رابحة للأهلي.. فنربخشه يريد التعاقد مع أليوسكي

الأهلي قد يستفيد بالعديد من الأموال من تلك الصفقة

كشفت تقارير صحفية تركية عن وجود نية لدى فريق فنربخشه لمحاولة التعاقد مع الظهير الأيسر إزجان أليوسكي بصورة نهائية.

وكان أليوسكي قد انتقل في بداية الموسم الحالي إلى النادي التركي من فريق الأهلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويبدو أن عروضه أعجبت الإدارة الفنية في فنربخشه.

حيث أوضحت صحيفة "AKSAM" أن الفريق التركي قد بدأ مفاوضاته بالفعل مع النادي السعودي من أجل الحصول على خدماته بصورة نهائية.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID

وأكد التقرير أن مساهمات اللاعب مع فنربخشه جعل النادي يتمسك بالحصول عليه في شهر يناير المقبل، وعدم الانتظار لحين انتهاء مدة الإعارة.

كما أضاف التقرير أن رغبة أليوسكي نفسها هي البقاء في تركيا مع فريق فنربخشه، حيث يشعر أنه يظهر بشكل مناسب في أسلوب لعب ناديه الجديد.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

وشارك إزجان حتى الآن مع النادي التركي في 12 مواجهة، ولم تكن أرقامه كبيرة، حيث ساهم بتسجيل هدفًا فقط وصنع مثله، لكن يبدو أنه اندمج في طريقة لعب فنربخشه.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

ومن المعروف أن هذه الصفقة في حال حدوثها سوف تكون مفيدة للغاية للنادي الأهلي، حيث حصل الفريق السعودي على خدمات اللاعب بصورة مجانية من صفوف ليدز يونايتد.

لكن في حال تركه للنادي التركي فسوف يكون الانتقال بقيمة مادية محددة، وربما يستغل الأهلي أنه سيتفاوض من موقف قوي لأنه يملك عقد اللاعب لحين صيف عام 2024.

اشترك الآن في باقة الرياضة من شاهد لشهر واحد واحصل على ثلاثة أشهر من متعة دوري روشن السعودي

SHAHID