"صفقة تمت بسرية تامة" .. النصر يفاجئ جماهيره ويتعاقد مع نجم أستراليا رسميًا

مفاجأة النصر في الميركاتو الشتوي..

SHAHID

في مفاجأة كبرى للغاية.. أعلن نادي النصر السعودي، التعاقد مع صفقة أجنبية جديدة، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بشكل رسمي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر استغنى منذ ساعات قليلة، عن متوسط ميدانه الإيفواري سيكو فوفانا لنادي الاتفاق؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، وسط تكهنات عن تسجيل الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، بدلًا منه.

لكن.. العالمي فاجأ جماهيره بصفقة، لم يتحدث أحد عنها، حيث تمت بسرية تامة؛ وهي التعاقد مع النجم الأسترالي عزيز بيهتش، مدافع الفريق المحلي ملبورن سيتي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع بيهتش؛ لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

بيهتش البالغ من العمر 33 سنة، خاض تجارب احترافية عديدة في الملاعب الأوروبية؛ أبرزها مع نادي أيندهوفن الهولندي وبشاك شهير التركي؛ وهو يلعب كظهير أيسر في الأساس، مع إجادته في مركز قلب الدفاع.

صفقة النجم الأسترالي، تثير الجدل بشأن مستقبل الظهير الأيسر أليكس تيليس، وهل سيتم قيده بدلًا منه، واستغلال إجادته في مركزين، على أن يتم تسجيل أوسبينا مكان فوفانا، أم أنه سيلعب مع النصر، كقلب دفاع صريح.

SHAHID