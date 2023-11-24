"صفقة وتلاعب الإدارة" .. أسباب انهيار مستوى جروهي مع الاتحاد

لماذا انهار أداء مارسيلو جروهي في الموسم الحالي؟

SHAHID

بعد أن كان أحد أهم عناصر نادي الاتحاد السعودي، في الموسم الرياضي الماضي، انهار مستوى الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي بشكل كبير، في 2023-2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جروهي قاد نادي الاتحاد؛ للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وفي هذا السياق .. كشف محمد الدعيع، أسطورة حراسة مرمى نادي الهلال ومنتخب السعودية، عن الأسباب التي قد تكون وراء انهيار مستوى جروهي مع العميد الاتحادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الدعيع أرجع في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، انهيار مستوى الحارس البرزيلي، إلى عوامل نفسية؛ بعد أن تلاعبت الإدارة الاتحادية بـ"مستقبلة"؛ بعدم حسم مصيره سواء بالاستمرار مع الفريق، أو الرحيل.

وأشار أسطورة السعودية، إلى أن تعاقد الاتحاد، مع الحارس المخضرم عبد الله المعيوف، قادمًا من نادي الهلالن خلال الميركاتو الصيفي الماضي، قد يكون سببًا أيضًا في انهيار مستوى جروهي؛ لشعوره بعدم الاعتماد عليه، مثل الموسم الماضي.

جدير بالذكر أن مارسيلو جروهي، ارتكب خطأ فادحًا؛ تسبب في استقباله هدفًا، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) بين الاتحاد والاتفاق، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة الدوري.

SHAHID