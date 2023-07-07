صفقة قد تدمر أحلام الهلال نهائيًا .. بول بوجبا في جدة!

لماذا الهلال متضرر من وصول بول بوجبا إلى جدة؟!

يبدو أن النجم الفرنسي الكبير بول بوجبا، بات على أعتاب الانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

بوجبا البالغ من العمر 30 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، حتى عام 2026؛ وسط تأكيدات على عدم الممانعة في بيعه، خلال الصيف الحالي.

وفي هذا السياق.. أثار الإعلامي الرياضي منار شاهين، الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بشأن مستقبل النجم الفرنسي؛ بالتزامن مع أنباء تلقيه عرضًا ضخمًا من المملكة.

ونشر شاهين عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة اللاعب؛ معلقًا عليها: "بول بوجبا في جدة".

وقد تكون زيارة بوجبا إلى جدة - إذا صحت -؛ من أجل التفاوض المباشر على الانتقال إلى نادي الاتحاد، حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين، أو غريمه الأهلي.

المثير في الأمر أن نادي الهلال، سيكون أكبر المتضررين من انضمام بوجبا "المحتمل" إلى الاتحاد أو النصر؛ حيث كشف موقع "سبورتس ميدياست"، عن أن بديله في يوفنتوس، سيكون متوسط الميدان الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

سافيتش أحد أكبر أهداف الزعيم الهلالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ حيث قيل أن ما يؤخر إتمام الصفقة، رغم الاتفاق مع ناديه لاتسيو الإيطالي؛ هو أن اللاعب ينتظر معرفة قرار يوفنتوس منه، والمتوقف في الأساس على رحيل بوجبا.