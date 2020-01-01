صفقة تبادلية ضخمة بين برشلونة ويوفنتوس.. وليفربول هو الضحية!

هل تحدث الصفقة؟

يبدو أن التعاون بين إدارتي برشلونة ويوفنتوس في سوق الانتقالات لن يتوقف على صفقة ميراليم بيانيتش وأرتور ميلو، بل إنه سيمتد إلى صفقة تبادلية ضخمة جديدة، وذلك وفقًا لما كشفته تقارير صحفية إيطالية.

هذه المرة الفكرة التي تدور في ذهن الإدارتين هي انتقال عثمان ديمبيلي إلى يوفنتوس، في مقابل تحصل برشلونة على خدمات دوجلاس كوستا.

صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية الشهيرة كانت من تداولت تلك الأنباء وأشارت إلى أن العلاقة المميزة التي تجمع بين الناديين قد تكون المفتاح الأساسي لإتمام هذه الصفقة.

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يوفنتوس يريد التخلص من دوجلاس كوستا بشتى السبل هذا الصيف، وبالفعل فهناك مفاوضات بين البرازيلي الدولي ومانشستر يونايتد وكذلك وولفرهامبتون، لكن استغلاله في صفقة ديمبيلي قد يكون مثاليًا بالنسبة لإدارة البيانكونيري.

من جهة أخرى لا يزال موقف ديمبيلي غامضًا في برشلونة، فالإصابات الكثيرة التي عطّلت مسيرته في كامب نو آخر موسمين تجعل الإدارة لا تمانع من حيث المبدأ أن تتخلص منه ومن راتبه المرتفع.

كومان في وضع غير مريح وليس واثقًا في إدارة برشلونة

العلاقة المميزة بين الناديين سيقع ضحيتها ليفربول على الأرجح، فمن المعروف أن النادي الإنجليزي أراد التحصل على ديمبيلي مؤخرًا غير أن البرسا رفض بسبب رغبة الريدز في إتمام الصفقة على سبيل الإعارة، في مقابل ترحيب مبدئي بالصفقة التبادلية مع اليوفي.

موقف ديمبيلي البالغ من العمر 23 عامًا أيضًا قد يتسبب في تعرقل انتقاله إلى مدينة تورينو، فسبق وأن رفض ليفربول وأبلغ يورجن كلوب قراره برغبته في القتال ببرشلونة، الأمر الذي يهدد أحلام يوفنتوس إن استمر على إصراره بالبقاء في كتالونيا.

الجدير بالذكر أن ديمبيلي ظهر بصورة جيدة في المباريات الودية التي خاضها برشلونة مع رونالد كومان استعدادًا للموسم الجديد، وسبق وأن زعمت التقارير الواردة من الصحف الإسبانية أن الهولندي يخطط للاعتماد على لاعب دورتموند السابق كثيرًا هذا الموسم.