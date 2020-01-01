صفقة تبادلية بين برشلونة ومانشستر سيتي بطلها كانسيلو

بين برشلونة ومانشستر سيتي.. من يدخل في مقايضة مقابل جواو كانسيلو؟

كشفت مصادر صحفية إنجليزية أن جواو كانسيلو الظهير الأيمن لنادي مانشستر سيتي بات قريبًا من الانتقال إلى برشلونة في صفقة تبادلية.

وكان كانسيلو قد انتقل إلى مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة تبادلية أخرى مع يوفنتوس، تلك التي انتقل فيها دانيلو إلى السيدة العجوز.

وحول ذلك، ذكرت صحيفة تيليجراف البريطانية أن كانسيلو يبحث عن فرصة للرحيل بعدما لم يحصل على الدقائق التي انتظرها للمشاركة مع بيب جوارديولا.

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وحسب الصحيفة ذاتها، فإن نادي برشلونة يأتي على رأس قائمة المهتمين بالتعاقد مع الظهير الدولي البرتغال خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مانشستر سيتي لأن يكون رحيل كانسيلو عن الفريق من خلال صفقة تبادلية ينتقل فيها اللاعب إلى برشلونة مقابل انتقال ظهير الفريق الكتالوني نيلسون سيميدو إلى بطل الدوري الإنجليزي.

وسبق لكانسيلو أن خاض تجربة مميزة في الدوري الإسباني مع فالنسيا، قبل أن يرحل إلى الدوري الإيطالي من بوابة إنتر ثم الانتقال إلى يوفنتوس.

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يذكر أن برشلونة قد قام بتخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 70% خلال فترة توقف النشاط من أجل الحفاظ على ميزانية النادي أمام الخسائر التي سببها فيروس كورونا.