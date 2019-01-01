صفقة تبادلية في الكرة الإماراتية بين الجزيرة والعين

ماجد جزر فيسبوك تويتر
أكدت تقارير صحفية إماراتية وجود صفقة تبادلية منتظرة بين فريقي العين والجزيرة خلال الفترة المقبلة.
وأشارت التقارير إلى أن لاعب الجزيرة محمد جمال سينتقل إلى نادي العين، بينما على الجانب الأخر ينضم عامر عبدالرحمن لاعب العين إلى الجزيرة.
التقارير أضافت أن محمد جمال لاعب وسط الجزيرة وقع لنادي العين لمدة 4 سنوات في صفقة انتقال حر، وهو ما سيتم في صفقة عامر عبدالرحمن.
الجزيرة يحتل المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإماراتي وفي رصيده 44 نقطة من 24 مباراة، بينما حصد العين 40 نقطة من 23 مباراة ويحتل المركز الخامس.
العين الإماراتي يضع كارلوس إدواردو ضمن خياراته
يُذكر أن إدارة العين الإماراتي تعمل بكل قوة حاليًا من أجل دعم الفريق بقوة خلال الميركاتو الصيفي المُقبل من أجل تعديل وضع الفريق.
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