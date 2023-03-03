العملاق المدريدي حاول استغلال الموقف

كشف بريدراج مياتوفيتش المدير السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، عن اقترابه من التعاقد مع أندريس إنييستا من برشلونة.

إنييستا الذي يلعب حاليًا مع فريق فيسيل كوبي الياباني، يعتبر من أهم أساطير النادي الكتالوني، ولكن الغريم التقليدي كان على وشك القيام بصفقة كادت أن تغير مجرى التاريخ.

وقال مياتوفيتش في تصريحات لقناة "Movistar+":"نعم أردت التوقيع معه وكنا قريبين جدًا من الصفقة، حاولنا استغلال توقف محادثات التجديد مع برشلونة وعدم توصله لاتفاق حول البقاء وقتها".

وأضاف:"تحدثنا إلى والده وحاولنا الوصول إلى وكيل أعماله لاستغلال الفرصة، الشرط الجزائي في عقده كان ضخمًا ولكننا لم نمانع دفعه لإعجابنا الشديد بإنييستا الذي اعتبرناه كظاهرة في كرة القدم الإسبانية".

يذكر أن مياتوفيتش لم يحدد الفترة التي حاول فيها ضم إنييستا، لكنه عمل كمدير لريال مدريد في الفترة من 2006 إلى 2009، في الوقت الذي قام فيه إنييستا بتجديد عقده مع برشلونة في 2008.