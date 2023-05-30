صفقة بين يوفنتوس والقضاء الإيطالي تقصي البيانكونيري من دوري أبطال أوروبا نهائيًا!

هكذا انتهى كل شيء يا فريق السيدة العجوز!

عقوبة كارثية تعرض لها يوفنتوس هذا الموسم، كبدته إلى الآن عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، "البيانكونيري" لا يبدو عازمًا على تغليظ العقوبة أكثر من ذلك.

يوفنتوس أبرم اتفاقًا أشبه بصفقة مبادئ مع المحكمة الفيدرالية الإيطالية بشأن ما يعرف بـ"قضية الرواتب" وتقضي هذه الصفقة بتحصيل غرامة مالية من نادي السيدة العجوز قدرها 718 ألف يورو مقابل عدم خصم نقاط إضافية من رصيده، واكتفاء يوفنتوس بعدم التصعيد القضائي للطعن في أحكام المحكمة.

اتفاق أقره يوفنتوس، ولكن الرئيس السابق أندريا أنييلي لم يقره إلى الآن، وهو متورط بدوره في ضرورة القبول باتفاق من هذا النوع طالما وافق عليه النادي الأبيض والأسود.

بذلك يتأهل يوفنتوس الموسم المقبل إلى دوري المؤتمر الأوروبي، دون أي أمل في تحصيل نقاطه التي خصمت منه وأبقته عند النقطة رقم 59 في ترتيب الدوري الإيطالي وبذلك يفقد كل حظوظه رسميًا في الوصول لدوري أبطال أوروبا.