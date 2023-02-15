صفقة بيلينجهام مستمرة .. ريال مدريد قد يدفع توني كروس نحو الاعتزال

مستقبل توني كروس بين تلميحات أنشيلوتي وصفقة بيلينجهام

أصبحت مسألة مستقبل توني كروس لاعب ريال مدريد قضية رأي عام في إسبانيا، بعد تصريحات اللاعب الألماني المبهمة حول مصيره مع الفريق علمًا بأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

كروس صرح مرارًا وتكرارًا بأنه لن يرحل مجانًا عن صفوف ريال مدريد بل سيتخذ قراره بالتجديد والبقاء لسنوات قادمة أو تعليق حذائه.

اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في آخر تصريحاته عقب التتويج بكأس العالم للأندية الأسبوع الماضي: "ما زلت أفكر لن أكون أطول من ذلك بكثير أنا هادئ؛ ولكن عليك أن تكون صادقًا ولا يوجد قرار حتى الآن لدي علاقة جيدة مع النادي وهم يعرفون ما أريد، لن يفعل أي من الطرفين هراء، لا أحد على الإطلاق، يعرف المسار الذي سأخذه".

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق قد ألمح لبقاء كروس والتجديد لعام آخر مع الفريق، حيث صرح المدير الفني الإيطالي: "أعرف ما سيحدث لكنني لن أقول ذلك لأنني لست كروس، في الحقيقة لم يخبرني لكن شعوري إيجابي".

بينما يتضح أن كروس يملك وقت لعب جيد مع الفريق حيث يعتمد عليه أنشيلوتي كثيرًا، حيث شارك في 30 مباراة بمجموع دقائق وصل إلى 2226 دقيقة في جميع المسابقات وساهم في تسجيل هدفين وصنع مثلهما.

وأكد التقرير الإسباني أن النادي لا يضغط على اللاعب من أجل التجديد، لكنهم بحاجة إلى معرفة قراره بسرعة لأنه في حال فاجئهم واختار الوداع سيكون الأمر صعب للحصول على بديل في وقت قصير، ومن المرجح أن يبلغهم الألماني بقراره هذا الشهر أو في مارس على أبعد تقدير.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن مستقبل كروس لا يشترط بعملية شراء جود بيلينجهام نجم بوروسيا دورتموند، حيث عقد النادي الإسباني العزم على ضم اللاعب الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية القادم.