صفقة برشلونة الجديدة تُلمح إلى إمكانية الرحيل سريعًا!

كلامه يبدو منطقيًا..

لم يستبعد بيدري، لاعب برشلونة، أن يُغادر صفوف العملاق الكتالوني هذا الصيف، لكنه أكد على حلمه بالاستمرار في كامب نو ومزاملة ليونيل ميسي.

بيدري انضم إلى برشلونة مطلع أغسطس الحالي قادمًا من لاس بالماس نظير 5 ملايين يورو، ويُنظر إليه على أنه أحد أعمدة المستقبل في البرسا.

تقارير الصحف الإسبانية أشارت من قبل إلى أن المدرب الجديد رونالد كومان يود الاعتماد على بيدري في ثورته الجديدة على التشكيلة الموجودة حاليًا ببرشلونة.

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بيدري بدوره تحدث عن مستقبله قائلًا "الخيار الأول لي هو البقاء هنا والاستمتاع بالأفضل بالرغم من أن خيار الانتقال ليس خيارًا استبعده".

ما يقصده اللاعب الإسباني البالغ من العمر 17 عامًا هو إمكانية إرساله مُعارًا إلى أحد أندية الليجا أو الدوريات الخمس الكبرى لكسب دقائق إضافية بدلًا من الجلوس على دكة البدلاء على أن يعود بعد عام أو عامين وهو في أفضل حالاته، عرف متبع وشهير في الأندية الكبيرة.

كما تابع بيدري حديثه "إنه حلم بالنسبة لي منذ أن كنت صغيرًا (الانضمام إلى برشلونة)، لم أكن أعتقد أنه سيحدث، أريد الاستمتاع والنمو مع أفضل نادٍ في العالم".

وأضاف "أنا لاعب كرة قدم أحب الاستحواذ عليها ومثلي الأعلى هو أندرياس إنييستا، والآن أريد التعلم من الأفضل (ميسي)، الذي هو هنا وأريده أن يبقى بالتأكيد".

وأتم "التوقيع مع نادٍ مثل هذا لا يحدث كل يوم، إنه يتسبب في أن تملأك الرغبة بأن تفعل أشياء كثيرة، حاولت تجنب هذه الأمور العام الماضي حتى أكون هادئًا".

الجدير بالذكر أن بيدري خاض 36 مباراة مع لاس بالماس هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية وسجل 4 أهداف وصنع 7 آخرين ويمكن الاعتماد عليه كجناح وكذلك كصانع ألعاب.