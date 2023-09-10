صفقة برشلونة الجديدة ترفض خلافة ميسي

عبء ميسي ثقيل للغاية!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن أحد صفقات برشلونة الجديدة لم يحب أن تتم مقارنته بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو أن يكون خليفته في صفوف النادي الكتالوني.

جاء هذا بسحب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب هو جواو فيليكس، ولم يرد الحصول على قميص النجم الأرجنتيني رقم 10.

وأوضحت الصحيفة أن القميص لم يتم عرضه على فيليكس في الأساس، لكن اللاعب كان يرفض الفكرة جملة وتفصيلًا خوفًا من الضغوطات والمسؤولية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت الصحيفة أن فيليكس هرب لتوه من ضغط دييجو سيميوني وجماهير أتلتيكو مدريد وآخر ما كان يسعى للحصول عليه هو المزيد من تلك الضغوطات.

جدير بالذكر أن قميص ليونيل ميسي الخاص بالرقم عشرة في برشلونة لم يلامس سوى جسد اللاعب الإسباني الشاب أنسو فاتي الذي خرج في إعارة مؤخرًا لبرايتون.