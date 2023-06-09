صفقة بايرن ميونخ الجديدة تفتح الباب أمام برشلونة لضم كيميش

برشلونة يترقب جديد سوق الانتقالات

يهدف نادي برشلونة إلى ضم يوشوا كيميش نجم وسط بايرن ميونخ خلال سوق الانتقالات الصيفية لتعويض رحيل سيرجيو بوسكيتس عن الفريق، لكن يظل وجود تعاقد بين اللاعب والنادي عقبة كبيرة في الصفقة، خاصة أن برشلونة يعاني على الصعيد المالي، ويبحث عن الصفقات المجانية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن تعاقد بايرن ميونخ مع كونراد لايمر،من لايبزيج لتعزيز خط الوسط يعد خبرًا إيجابيًا بالنسبة لبرشلونة، قد يعطى أملًا في تسهيل صفقة كيميش.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن إدارة برشلونة الرياضية تتابع بشغف جميع الحركات في سوق الانتقالات للفريق الألماني،خاصة أن كيميش أثار إعجاب تشافي هيرنانديز مدرب الفريق، وبدأ برشلونة في التحرك للتعاقد معه.

اللاعب الألماني الدولي البالغ من العمر 28 عامًا، يجيد اللعب أيضًا كظهير أيمن، وهو أحد المراكز التي يسعى النادي الكتالوني إلى تعزيزها هذا الصيف.

وبحسب العديد من التقارير الألمانية يعمل النادي البافاري على التعاقد مع جرانيت جاكا لاعب آرسنال المطلوب من باير ليفركوزن كذلك.