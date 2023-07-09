صفقة باريس الجديدة تثير الجدل حول مستقبل مبابي!

النجم الفرنسي يؤكد صداقته الكبيرة بهداف باريس سان جيرمان.

أكد الفرنسي لوكاس هيرنانديز آخر صفقات باريس سان جيرمان على صداقته الكبيرة بزميله الجديد كيليان مبابي هداف النادي العاصمي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح قناة النادي التلفزيونية، ونقلته "لو فيجارو"، وأكد خلالها ضمنيًا على ثقته في استمرار مبابي في صفوف الفريق.

وقال هيرنانديز: "مبابي وكيمبيمبي هما صديقان رائعان لي، أعرفهما جيدًا للغاية، لقد تحدثت مع مبابي كثيرًا للقدوم إلى هنا".

وأضاف: "وقلت لهما إنني أتمنى أن نقوم بتحقيق الكثير من الألقاب سويًا، وهذه المرة في صفوف باريس سان جيرمان".

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية كانت قد أكدت أن النادي الباريسي سيترك مبابي يرحل هذا الصيف خوفًا من رحيله مجانًا في العام المقبل.