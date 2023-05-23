صفقة أخرى غير واقعية .. برشلونة يغير أولوياته في سوق الانتقالات!

برشلونة يغير تحركاته في سوق الانتقالات، وانتقل إلى صفقة جديدة صعبة المنال..

على الرغم من أن تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة الإسباني يعتبر أن هناك أولويات أخرى، إلا أن الإدارة الرياضية في النادي تتابع عن كثب الفرص في سوق الانتقالات بحثًا عن ظهير أيمن، في حال تم اتخاذ القرار بتعزيز هذا المركز.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت وجود لاعبين يحظيان بمتابعة أكثر من البقية، هما الأرجنتيني خوان فويث لاعب نادي فياريال، والبرتغالي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي المعار إلى بايرن ميونخ.

التقرير أشار إلى أن كانسيلو يتقدم على كل الخيارات الأخرى، حيث يرى برشلونة أن البرتغالي الدولي هو أكثر لاعب مناسب لأسلوب النادي، على الرغم من أنهم يعرفون أن مانشستر سيتي سيكون عنيدًا جدًا في مفاوضاته للتخلي عن اللاعب.

ومع تأكيدات أن كانسيلو لن يستمر في بايرن ميونخ وسيعود إلى مانشستر سيتي، فإن هناك أندية أخرى مهتمة بالبرتغالي مثل ريال مدريد وآرسنال.

لكن برشلونة يأمل في أن تكون وساطة الوكيل البرتغالي جورج مينديش عاملًا حاسمًا في تقليل قيمة الصفقة بشكل كبير، وإنهاء التعاقد مع كانسيلو.

أما فيما يخص فويث، فإن برشلونة يعرف أن فياريال لن يتخلى عن الحصول على 40 مليون يورو، وفي الوقت الحالي لا توجد أي اتصالات مع الظهير الأرجنتيني.

بحث برشلونة عن ظهير يأتي على الرغم من تصريحات تشافي نفسه أن أولوية النادي في الوقت الحالي هي تعزيز خط الوسط المدافع بعد التأكد من رحيل سيرجيو بوسكيتس بنهاية الموسم الحالي، وهي الصفقة التي من المفترض أن تكون الأعلى قيمة.