صفقة أتلفتها المشاكل .. نيمار يواصل مسلسل خيبة الأمل مع الهلال ويفشل أمام ضمك

نيمار لم يظهر بالمستوى المطلوب حتى الآن مع الهلال....

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سقط الهلال في فخ التعادل، أمام ضمك بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي موسم 2023-2024.

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تعادل اليوم أفقد الهلال فرصة الانفراد بصدارة الترتيب، إذ وصل الموج الأزرق إلى النقطة 17، وبفارق نقطتين عن الأهلي والاتحاد أصحاب المركزين الثالث والرابع، ويتبقى لهما مباراة.

مباراة اليوم شهدت مشاركة نيمار، للمرة الثانية على التوالي مع الهلال في لقاء كامل، ولكنه حتى الآن لم يقدم المستوى المطلوب منه.

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ماذا قدم نيمار أمام ضمك؟

نيمار .. صفقة أتلفتها المشاكل وخيبة أمل مستمرة

منذ وصول نيمار إلى الهلال، من باريس سان جيرمان، في صفقة قياسية بلغت 90 مليون يورو، والجميع ينتظر مشاهدة السحر والمتعة من النجم البرازيلي، إلا أنه خيب ظن الجميع حتى الآن.

وعلى الرغم من انضمام نيمار إلى الهلال في منتصف أغسطس، إلا أن ظهوره الأول كان في 15 سبتمبر بسبب إصابته، وكان الظهور الأول أمام الرياض في مباراة نجح فيها في المساهمة في 4 أهداف بين صناعة والحصول على ركلة جزاء.

مباراة الرياض حتى الآن هي الأفضل لنيمار مع الهلال، ولكن هذا المستوى ليس الذي كان ينتظره عشاق الموج الأزرق، خاصة أن اللاعب مستواه تراجع في المباريات التالية ولم يتطور.

وشهدت الفترة الأخيرة من مسيرة نيمار، بعض من المشاكل والتي لا تعد بأمر جديد في حياة النجم البرازيلي، إذ تعرض إلى إصابة بسيطة في مباراة نافباخور الأوزبكي، ولم يقدم في المباراة أي شيء يذكر لصالح فريقه، واستمرت المشاكل بعدها بخلافات زوجية، إذ انتشرت بعض من مقاطع الفيديو لنيمار يظهر فيها وهو في أحد الملاهي الليلية بمدينة برشلونة الإسبانية، مع فتاتين؛ حيث تعود الواقعة إلى 3 شهور سابقة، وسط مزاعم بخيانته لصديقته برونا بيانكاردي.

مشاكل نيمار خارج الملعب، أثرت عليه بشكل واضح داخل الملعب في مباراة ضمك، حتى وصفه البعض بأنه نسي مكان المرمى، بعد إهداره ثلاث فرص محققه في المباراة، ومن بين إحدى تلك الفرص عرضية أرضيه سددها نيمار الخالي من الرقابة، بعيدًا عن المرمى، ثم فرصة أخرى في الشوط الثاني انفراد من وسط الملعب ومع تقدم الحارس لعب نيمار الكرة أعلى المرمى بكثير.

وبدأت جماهير الهلال في توجيه الانتقادات للنجم البرازيلي صاحب الـ 31 عامًا، وسيتعين على اللاعب في الفترة القادمة بذل الكثير من الجهد لاستعادة ثقة جماهير الموج الأزرق مرة أخرى، وقيادة الفريق للمكانة التي يستحقها وتحقيق الألقاب التي وصل من أجلها مخصوص نيمار إلى قلعة الزعيم.

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