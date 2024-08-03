"هذه الصفقة لمصلحة الهلال" .. إعلامي سعودي يطالب بإطلاق سراح سعود عبد الحميد!

هل تنجح إدارة الزعيم في إنهاء هذا الجدل؟

تصدر ظهير الهلال سعود عبد الحميد، حلقات النقاش بين جماهير الزعيم، في ظل انتشار أخبار عن رغبته في الرحيل من أجل الاحتراف الأوروبي.

وترددت أنباء عن تلقي اللاعب عروض من روما الإيطالي، أستون فيلا الإنجليزي، تولوز الفرنسي وباناثينايكوس اليوناني أيضًا، مما دفع لاعب المنتخب السعودي في التفكير بخوض التجربة الأوروبية.

وتواجه رغبة سعود، رفضًا قاطعًا من جانب ناديه السعودي، خصوصًا أنه من أهم الأعمدة الأساسية في الفريق وله دور مؤثر في الفريق، مما دفع الجماهير الهلالية أيضًا للانقلاب على اللاعب ومهاجمته بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الأمر دفع الإعلامي السعودي محمد الغامدي، للدفاع عن رغبة اللاعب، وقال في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا): "مؤسف جداً أن يأتي هلالي أياً كان موقعه رافضاً فكرة انتقال لاعبه سعود عبدالحميد إلى أحد أندية أوروبا".

وأضاف: "يا إخوان هذا الانتقال سيعزز شهرة الهلال خارجيًا ودفع المشروع الرياضي السعودي".

يذكر أن صحيفة "اليوم" السعودية، كانت قد أكدت أن الهلال نجح في إثناء سعود عن فكرة الاحتراف والتوصل لاتفاق مع وكيله بشأن تجديد العقد لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال أيام.