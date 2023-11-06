"صفقة الشتاء المرتقبة" .. نجم مانشستر سيتي على رادار الأهلي

الأهلي يتحرك لدعم صفوفه في الميركاتو الشتوي

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وضع مسؤولو النادي الأهلي السعودي، أحد نجوم العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي، على رأس أولوياتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الأهلي ودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي، مع احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 25 نقطة.

الإعلامي الرياضي محمد القاعود أعلن عن رغبة الإدارة الأهلاوية، في التعاقد مع النجم الإنجليزي الدولي كالفين فيليبس، متوسط ميدان نادي مانشستر سيتي.

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وكتب القاعود عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "حصري.. الأهلي يضع الإنجليزي الدولي كالفين فيليبس (27 عامًا)، ضمن أولوياته، في انتقالات يناير؛ لتدعيم مركز خط الوسط المدافع".

فيليبس بدأ مسيرته الكروية مع نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، والذي تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الانتقال إلى السيتزنس في صيف 2022.

ومع مانشستر سيتي.. لعب كالفين فيليبس، 28 مباراة رسمية فقط - حتى الآن -، بواقع 779 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي هدف.

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