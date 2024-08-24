تعرف على جميع التحركات الرسمية لنيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الفريق الوليد؟

من بين الأهم على مستوى الفرق في دوري يلو هذا الموسم هو فريق نيوم، الذي كون ترسانة من النجوم ليحقق الصعود في الموسم المقبل إلى دوري روشن.

يطمح نيوم في الفوز بدوري يلو، والتأهل إلى دوري روشن بعد فاز بدوري يلو الموسم الماضي نادي القادسية، وصعد لدوري روشن رفقة العروبة والخلود، فيما هبط الحزم وأبها والطائي من دوري روشن.

في السطور التالية نستعرض لكم جميع صفقات نيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024..

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جدول مباريات نيوم في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما صفقات نيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

جلب نيوم العديد من الصفقات القوية من أندية دوري روشن وعلى رأسهم أحمد حجازي ورومارينيو وسلمان الفرج والعديد من الأسماء الهامة..

اللاعب النادي قيمة الصفقة عبد الملك العييري التعاون غير معلن مهند آل سعد الاتفاق 3.66 مليون يورو سلمان الفرج الهلال 2.5 مليون يورو رومارينيو الاتحاد انتقال حر أحمد حجازي الاتحاد انتقال حر ألفا سيميدو الطائي انتقال حر أسامة الخلف الفيحاء انتقال حر فهد الحربي الفتح انتقال حر مصطفى ملائكة الفتح انتقال حر مباي دياني القادسية غير معروف عباس الحسن الفتح غير معروف إسلام هوساوي الوحدة غير معروف حسن العلي أبها غير معروف رياض شراحيلي الشباب غير معروف محمد الدوسري هجر غير معروف محمد الدوسري الاتفاق غير معروف عبدالله الزيد الهلال إعارة أحمد أبو راسين الهلال إعارة

من هم اللاعبون الراحلون عن نيوم في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟