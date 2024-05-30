ما صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية لليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم، ومن يغادرون ملعب "الاتحاد"..

أصبح نادي ليفربول الإنجليزي واحدًا من بين أكثر الأندية إنفاقًا في السنوات الأخيرة، ويسعى دائمًا إلى التعاقد مع أفضل لاعبين، سواء من داخل إنجلترا أو خارجها.

ليفربول يطمح لمواصلة نجاحه في السنوات الأخيرة، حتى بعد أن رحل مدربه يورجن كلوب بشكل رسمي ووصل الهولندي أرني سلوت بدلًا منه.

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف ليفربول في ميركاتو صيف 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى ملعب "أنفيلد".

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ما هي صفقات ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يعلن ليفربول عن أي صفقة مبرمة إلى الآن عن موسم 2024-2025 بخلاف وصول المدرب أرني سلوت بدلًا من يورجن كلوب.

لكنه يرتبط بلاعبين مثل إيديرسون لاعب وسط أتالانتا الذي قدم موسمًا رائعًا مع أبطال الدوري الأوروبي.. كما يستهف المدرب أرني سلوت وصولًا مرتقبًا لأولي واتكينس نجم أستون فيلا وأحد هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم المنصرم.

كما انتهت إعارة المدافع الألماني سيب فان دي بيرج إلى ماينز الألماني مع انتظار تقرير المدرب أرني سلوت مصيره بشكل رسمي.

من يرحل عن ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

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كما أثيرت تقارير حول عدم رغبة المدرب سلوت بشكل كبير في الاعتماد على داروين نونيز في خط الهجوم، كذلك يطمح برشلونة لخطف لويس دياز.

لكن بشكل نهائي، أعلن ليفربول انتهاء عقد كل من تياجو ألكانتارا وجويل ماتيب، وباتا رسميًا خارج جدران "الريدز".