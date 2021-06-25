سوق الانتقالات: الراحلون وصفقات ريال مدريد في ميركاتو صيف 2021

‎تعرف على أخبار ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي الصفقات التي ضمها ومن هم الراحلون عن الملكي قبل نهاية الميركاتو؟

عاش ريال مدريد موسمًا تعيسًا للغاية، فللمرة الأولى منذ موسم 2008-09 خرج النادي الملكي من دون تحقيق أي بطولة، وهو ما يفرض على إدارة فلورنتينو بيريز التعامل بكل قوة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 لإصلاح الأمور في سانتياجو برنابيو.

عصر جديد يبدأ في ريال مدريد بوصول كارلو أنشيلوتي إلى قيادة الفريق خلفًا للمدرب المستقيل زين الدين زيدان، ومعه تزداد الآمال في عودة الميرينجي للريادة الأوروبية وكذلك تحقيق الألقاب المحلية بعد الموسم الصفري المخيب للآمال.

فيروس كورونا سيكون له تأثير بالطبع على سوق ريال مدريد الصيفي، فمن المعروف أنه خلّف أزمة اقتصادية حالكة في أغلب أندية كرة القدم حول العالم، والملكي لم يكن استثناءً.

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في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف ريال مدريد في ميركاتو صيف 2021، من ناحية الصفقات الجديدة، ومن رحل، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى اللوس بلانكوس.

ما هي صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

أبرم ريال مدريد حتى الآن صفقة رسمية واحدة وهي ضم دافيد ألابا بنهاية عقده في بايرن ميونخ، في صفقة انتقال حر مجانية.

كما انتهت إعارة الثنائي مارتن أوديجارد وداني سيبايوس مع آرسنال، وعادا مجددًا لكتيبة كارلو أنشيلوتي مع توقعات باستمرارهما الموسم المقبل.

مجموعة من اللاعبين الآخرين عادوا من الإعارة أيضًا وهم: جاريث بيل وجيسوس فاييخو ولوكا يوفيتش وبراهيم دياز.

مستقبل هذا الرباعي لا يزال مجهولًا، فهناك أنباء عن تكرار إعارة براهيم دياز وفاييخو، وأنباء عن وجود نية لبيع يوفيتش، فيما يظل أمر بيل لغزًا بدون إجابة حتى الآن.

الصفقات الرسمية لريال مدريد في سوق انتقالات صيف 2021:

اللاعب الفريق القيمة دافيد ألابا بايرن ميونخ مجانًا مارتن أوديجارد آرسنال انتهاء إعارة داني سيبايوس آرسنال انتهاء إعارة جاريث بيل توتنهام انتهاء إعارة لوكا يوفيتش آينتراخت فرانكفورت انتهاء إعارة براهيم دياز ميلان انتهاء إعارة جيسوس فاييخو غرناطة انتهاء إعارة

من هم الراحلون عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

غادر ريال مدريد لاعب واحد فقط وهو القائد سيرخيو راموس بعد نهاية عقده وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد مع إدارة فلورنتينو بيريز.

هناك أسماء كثيرة من المرشح رحيلها عن ريال مدريد هذا الصيف مثل رافاييل فاران وألفارو أودريوزولا وإيسكو وماريانو دياز وكذلك اللاعبين العائدين من الإعارة.

لكن بصورة رسمية، فقط من رحل كان راموس، في انتظار ما ستجلبه بقية أيام الميركاتو خصوصًا وأن الريال منفتح لعقد صفقات تبادلية أو بيع أسماء كثيرة لإدخال أموال إلى الخزينة.

الراحلون عن ريال مدريد في صيف 2021:

اللاعب الفريق سيرخيو راموس -

ما هي الصفقات المحتملة لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

الكثير من الأسماء ارتبطت بالانضمام إلى ريال مدريد، وبالطبع يأتي على رأسها نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، ومهاجم بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند.

من ضمن الأسماء المطروحة للانضمام إلى الملكي لاعب وسط إيطاليا مانويل لوكاتيلي، وكذلك جول كوندي وباو توريس لدعم قلب الدفاع.

وطرح أيضًا اسم إدواردو كامافينجا لمنتصف الملعب، مع أندريه سيلفا في مركز المهاجم الصريح لخلافة كريم بنزيما، مع إمكانية عودة خاميس رودريجيز من إيفرتون لعلاقته القوية مع أنشيلوتي.