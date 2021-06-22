تعرف على صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ومن رحل عن الفريق الكتالوني في ميركاتو الصيف الذي يشهد نشاط كبير للبلاوجرانا

كان الموسم الماضي لبرشلونة أحد أسوأ المواسم في السنوات الأخيرة للفريق، حيث ضربت الفريق عدد من الأزمات التي أثرت على مسيرته.

دخل النادي الكتالوني سوق الانتقالات الصيفية 2021 بقوة من أجل التعاقد مع عدد من اللاعبين، وبالفعل نجح في الحصول على توقيع عدد من اللاعبين الذين يمكنهم تدعيم الفريق.

لم يشهد الشتاء والصيف الماضيين نشاط كبير لغالبية الأندية الأوروبية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أوقف كرة القدم وأثرت على ميزانيات الأندية وتحركاتهم في الميركاتو.

ميركاو برشلونة لم ينته بعد، ومن المتوقع أن يشهد عدد كبير من الصفقات في ظل حالة الإحلال والتجديد التي يعيشها الفريق بعد وصول الرئيس الجديد خوان لابورتا.

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن هم الراحلون عن كامب نو؟

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

ضم برشلونة حتى الآن 4 لاعبين في سوق الانتقالات الصيفية 2021، كما عاد كارليس ألينيا من فترة الإعارة في ليون.

سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي

أعلن نادي برشلونة رسميًا في 31 مايو 2021 عن ضم المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي ليكون المهاجم الجديد للفريق.

سيوقع المهاجم المقرب إلى قلب ليونيل ميسي قائد برشلونة عقدًا حتى نهاية موسم 2022/23، وتم تحديد شرط الشراء الخاص به بمبلغ 100 مليون يورو.

إريك جارسيا - مانشستر سيتي

أعلن نادي برشلونة صباح يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021 عن ثاني الصفقات الخاصة به في الصيف بعد أن ضم لاعبه السابق إريك جارسيا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن اللاعب سيوقع على عقود انضمامه للفريق ظهر اليوم.

إيمرسون - ريال بيتيس

في عام 2019، أعلن نادي برشلونة أنه تعاقد مع إيمرسون من أتلتيكو مينيرو، مع انضمامه إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة لمدة عامين.

أكمل النادي الكتالوني انتقال لاعبه هذا الصيف، وذلك بعد أن كان مطلوبًا في باريس سان جيرمان.

برشلونة دفع ما يقرب من 12 مليون يورو، ومن المقرر استعادته لجزء من هذا المبلغ لأن ريال بيتيس يتحمل بعض التكلفة بسبب الفترة التي قضاها مع الفريق.

ممفيس ديباي - ليون

ممفيس ديباي هو آخر صفقات برشلونة حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وقد أعلن النادي الكتالوني عن ضمه مجانًا في يونيو.

صفقات برشلونة الرسمية في ميركاتو صيف 2021

اللاعب الفريق السعر سيرخيو أجويرو مانشستر سيتي مجانًا إريك جارسيا مانشستر سيتي مجانًا إيمرسون ريال بيتيس 9 ملايين يورو ممفيس ديباي ليون مجانًا

من رحل من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لم يرحل عن برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 إلا لاعب واحد فقط، هو اللاعب خوان ميراندا الذي انتقل إلى ريال بيتيس.

هل يرحل ميسي من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

خاض ميراندا الموسم الماضي في بيتيس على سبيل الإعارة، ومع نهاية الموسم قام الفريق الأندلسي بتفعيل بند أحقية الشراء.

الراحلون عن برشلونة في ميركاتو صيف 2021