ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

يمر نادي برشلونة الإسباني في 2021-22 بواحد من أسوأ مواسمه على الإطلاق، بعد أن ودع منافسات دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وانتقل إلى بطولة الدوري الأوروبي، واحتلاله المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

وربما يكون شهر يناير وانطلاق سوق الانتقالات الشتوية فرصة مثالية بالنسبة إلى برشلونة لتحسين الفريق ورفع الجودة ببعض المراكز التي تعاني بشكل واضح في الموسم الحالي.

برشلونة يعد قوة كبرى في كرة القدم الإسبانية والأوروبية، ولعل الضربة القوية التي تعرض لها برحيل ليونيل ميسي بسبب الأزمة الاقتصادية أثرت بشكل واضح على مردود الفريق خلال الموسم الحالي.

التحركات في شتاء 2022 من المتوقع أن تكون قوية، والهدف واضح وصريح وهو العودة من جديد إلى الأداء المميزة لكتيبة "البلوجرانا" واستعادة الثقة فيما تبقى من الموسم من أجل البناء بشكل أفضل تحت قيادة تشافي هيرنانديز للمستقبل..

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

إذًا، ما هي صفقات برشلونة في شتاء 2022؟ من هم القادمون إلى "كامب نو"، ومن سيغادرون كتيبة "البلوجرانا"؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات برشلونة الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

كانت المفاجأة الكبرى والمثيرة تعاقد برشلونة رسميًا داني ألفيش نجم الفريق السابق في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

لم يُبرم برشلونة صفقات أخرى رسمية حتى الآن، ولكن ارتبط بضم العديد من اللاعبين الآخرين، في مقدمتهم فيران توريس جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ما هي الصفقات المحتملة لبرشلونة في شتاء 2022؟

يرتبط برشلونة بالعديد من اللاعبين خلال الفترة الماضية في ظل رغبته في تعزيز صفوفه بلاعبين جدد، وتحسين قائمة الفريق خلال ما تبقى من الموسم.

هناك العديد من الأسماء التي طرحت على طاولة برشلونة في الميركاتو الشتوي أبرزها إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ورحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي، ونصير مزراوي ظهير أياكس.

أحدث الأسماء التي ارتبطت بالانتقال إلى برشلونة هو ماتايس دي ليخت مدافع يوفنتوس الإيطالي، وإن كانت الصفقة تبدو معقدة بالنظر إلى الحالة الاقتصادية للنادي الكتالوني وطلبات "البيانكونيري" المالية الكبيرة.

من هم اللاعبون الراحلون عن برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لم يتم الإعلان الرسمي حتى اللحظة عن الأسماء الراحلة في شتاء 2022 عن برشلونة، لكن هناك دلائل على خروج بعض الأسماء.

برشلونة يرغب في التخلص من عدد من اللاعبين من أجل تقليص فاتورة الرواتب، وتحسين الوضع الاقتصادي.

أول الأسماء المتوقع مغادرتها هو الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم وذلك إذا لم يجدد عقده، بالإضافة إلى البرازيلي فيليبي كوتينيو بسبب تراجع مستواه.

ومن المتوقع أيضًا أن يتخلص برشلونة من ثنائي قلب الدفاع الفرنسي، صامويل أومتيتي وكليمون لونجليه، بالإضافة إلى الظهير الأمريكي سيرجينيو ديست.