صفقات الهلال "منحوسة" .. إصابة نيمار تتجدد!

رغم أنه لم يلعب كثيرًا مع الهلال إلا أن نيمار تعرض للإصابة مجددًا!

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن تجدد إصابة النجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب نادي الهلال، وذلك قبل مواجهة فريق نافباخور الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الهلال لمواجهة نافباخور الأوزبكي، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2023.

وكشف البرتغالي جورج جيسوس خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمواجهة نافباخور، عن أن نيمار يعاني من بعض المشاكل، بجانب أيضًا النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو.

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وقال جيسوس: "خلال تدريب اليوم سنحدد الخماسي الأجنبي الذي سيلعب في المباراة، ميشايل ونيمار لديهما مشاكل بسيطة وسنتأكد من جاهزيتهم ونتخذ قرارنا حول الخماسي".

وكان الإعلامي عبد الرحمن الفريق قد كشف عبر حسابه على منصة "إكس"، عن أن الإصابة عادت إلى نيمار مرة أخرى، وأنه يشعر بآلام في نفس موقعها، بعد مباراة فريقه الهلال أمام الرياض.

ويبدو أن صفقات الهلال دائمًا ما يُطاردها النحس، حيث تعاقد الهلال مع نيمار وهو يعاني من إصابة، كما تعرض عبد الإله المالكي لاعب الوسط لقطع في الرباط الصليبي مرتين، بالإضافة إلى إصابة حسان تمبكتي بعد التعاقد معه.