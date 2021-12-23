ما هي صفقات النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

بدأ نادي النصر، في الفترة الماضية محاولة تصحيح البداية غير الموفقة للموسم الحالي، ونجح في الوصول إلى ربع نهائي كأس الملك، ويستمر في الزحف نحو القمة في الدوري السعودي للمحترفين.

وتعمل إدارة العالمي على تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، لمواصلة تحسين الأداء والعودة إلى البطولات من جديد.

تحركات النصر في شتاء 2022 من المتوقع أن تكون قوية، من أجل تحسين بعض المراكز في الفريق ومواصلة تدعيمها لاستكمال مسيرة العالمي بنجاح هذا الموسم.

ما هي مدة عقد عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟ وما هو راتبه ومتى يشارك بقميص العميد؟

إذًا، ما هي صفقات النصر في شتاء 2022؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن سيرحل عن العالمي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات النصر الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لم يعلن حتى الآن النصر عن أي صفقات رسمية في سوق الانتقالات الشتوية 2022، ولكنه ارتبط بالتعاقد مع العديد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق.

ما هي الصفقات المحتملة للنصر في شتاء 2022؟

بعد فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله مهاجم العالمي في نوفمبر الماضي، ستبحث إدارة النصر في يناير المقبل عن تعويضه بالتعاقد مع مهاجم مميز، وإن كانت تشير التقارير الصحفية إلى دراسة التعاقد مع أحد المهاجمين من قارة أمريكا الجنوبية.

وارتبط النصر أيضًا بالتعاقد مع فيليب ماكس الظهير الأيسر لنادي ايندهوفن الهولندي لتدعيم الجانب الدفاعي للفريق.

من هم اللاعبون الراحلون عن النصر في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

فقط عبد الرزاق حمد الله حتى الآن هو اللاعب الوحيد الذي رحل عن النصر في الانتقالات الشتوية، بعد فسخ عقده في نوفمبر 2021.

وبجانب المهاجم المغربي هناك بعض الأسماء المتوقع رحيلها خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسها جلال الدين ماشاريبوف لاعب الفريق بسبب عدم تقديمه المستوى المطلوب منه حتى الآن، ومعه المدافع فونيس موري.