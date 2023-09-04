صفقات الأيام الأخيرة .. الأهلي يريد "استعارة" ثنائي الهلال فورًا

هل تتم الصفقة الثنائية قبل إغلاق الميركاتو؟!

SHAHID

قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفي بـ3 أيام فقط، يعمل مسؤولو النادي الأهلي السعودي، على ضم مجموعة من النجوم المحليين؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأهلي تلقى هزيمة قاسية أمام الفتح، بخمسة أهداف مقابل واحد، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024؛ ما فتح الباب أمام المطالبات بـ"صفقات إضافية"، قبل إغلاق الميركاتو.

ووفقًا للإعلامي الرياضي نايف العتيبي، يريد مجلس إدارة الراقي، التعاقد مع ناصر الدوسري ومصعب الجوير، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف العتيبي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، اليوم الإثنين، عن أن الأهلي، يرغب في الحصول على خدمات الدوسري والجوير؛ على سبيل الإعارة.

ويستطيع الدوسري الذي جدد عقده مؤخرًا مع الهلال، اللعب في مركزي وسط الدفاع والظهير الأيسر، ما يُمثل إضافة كبرى للأهلي، بينما يجيد الجوير في صناعة اللعب.

SHAHID