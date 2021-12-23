ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

يعيش الاتحاد حالة مميزة للغاية في موسم 2021-22، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي ويمتلك فريقًا قويًا بكل المقاييس مع كوزمين كونترا، فقط ما يحتاجه هو زيادة الجودة ببعض المراكز، ولحسن حظ العميد، أتى سوق الانتقالات في الوقت المناسب لتحقيق ذلك.

ولطالما كان الاتحاد أحد أهم أقطاب كرة القدم السعودية عندما يتعلق الأمر بالانخراط بكل قوة في سوق الانتقالات، باعتباره أحد أكثر الأندية صاحبة الموارد.

التحركات في شتاء 2022 من المتوقع أن تكون قوية، والهدف واضح وصريح وهو إعادة درع الدوري الغائب منذ أكثر من عقد مرة أخرى إلى خزائن النادي.

ما هي مدة عقد عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد؟ وما هو راتبه ومتى يشارك بقميص العميد؟

إذًا، ما هي صفقات الاتحاد في شتاء 2022؟ من هم القادمون إلى الجوهرة المشعة، ومن سيغادرون النمور؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

ما هي صفقات الاتحاد الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

كانت المفاجأة الكبرى والمثيرة تعاقد الاتحاد رسميًا مع نجم النصر السابق عبد الرزاق حمد الله لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر.

لم يُبرم العميد صفقات أخرى رسمية حتى الآن، ولكن ارتبط بضم العديد من اللاعبين الآخرين، في مقدمتهم مدافع الهلال جانج هيون سو.

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ما هي الصفقات المحتملة للاتحاد في شتاء 2022؟

اتفقت غالبية الصحف السعودية على عزم إدارة أنمار الحائلي التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب في الميركاتو الشتوي.

أبرز الأسماء التي طرحت كانت نجم آرسنال محمد النني، كما خرجت أنباء عن اهتمامهم أيضًا بلاعب الزمالك طارق حامد.

وسارت بعض الشائعات عن اهتمام بخطف المدافع جانج هيون سو من الهلال، وإن بدت غير منطقية.

من هم اللاعبون الراحلون عن الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

لم يتم الإعلان الرسمي حتى اللحظة عن الأسماء الراحلة في شتاء 2022 عن الاتحاد، لكن هناك دلائل على خروج بعض الأسماء.

أول الأسماء المتوقع مغادرتها هو برونو هنريكي لتواضع مستواه، كما تقول الصحف أن عبد الرحمن اليامي أيضًا سيرحل مجانًا لأسباب غير رياضية.