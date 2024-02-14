"صفعة جديدة".. مبابي يفكر في خيانة ريال مدريد من أجل مثله الأعلى!

مسيرة أسطورية تجذب النجم الفرنسي للانتقال إلى عملاق إنجلترا

لا تزال الوجهة الجديدة للنجم الفرنسي كيليان مبابي، غير مُحددة، في ظل ارتباط اسمه بأكثر من نادٍ مؤخرًا، يتقدمهم العملاق الإسباني ريال مدريد.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في يونيو المقبل، حيث دخل الفترة الحرة في عقده منذ يناير الماضي ويستطيع حاليًا التفاوض والتوقيع مع أي نادٍ، مما فتح الباب أمام عدة أندية للتنافس من أجل الفوز بخدماته.

وفجرت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، مفاجأة كبرى، حيث أكدت أن النجم الفرنسي يفكر في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من خلال التوقيع للعملاق اللندني آرسنال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أن آرسنال يمثل وجهة محتملة للنجم الفرنسي، خصوصًا أنه النادي الذي لعب له نجمه المفضل تييري هنري وحقق معه نجاحات كبرى، كما أن الجانرز يمر حاليًا بمرحلة تحول نحو مشروع جديد يقوده ميكيل آرتيتا.

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إلا أن صحيفة "الإندبندنت" أكدت في تقارير سابقة، أن إدارة آرسنال لن تستطيع كسر سقف الرواتب الحالي للفريق، فيما لم يقدم ليفربول عرضًا لمبابي رغم تواصل المقربين منه مع النادي الإنجليزي.

وقالت "دايلي ميل"، إن الدائرة المحيطة بمبابي غير مقتنعة بالعرض المقدم من ريال مدريد، خصوصًا أنه أقل مما عُرض مسبقًا على اللاعب في الموسم الماضي.