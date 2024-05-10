صفعة على وجه بطل الموسم .. أنشيلوتي يخطط لتغيير مفاجئ في ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند!

ناتشو يحصل على فرصة ذهبية لوداع مشرف

يخطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لاتخاذ قرار مفاجئ في مباراة بوروسيا دورتموند بنهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر يوم 1 يونيو المقبل على ملعب "ويمبلي" في لندن.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن هناك اتجاهًا داخل الجهاز الفني لريال مدريد، بالاعتماد بشكل مكثف على الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، خلال المباريات المقبلة، من أجل تحضيره لحراسة عرين الملكي في نهائي دوري أبطال أوروربا.

ويمثل هذا القرار صفعة على وجه الحارس الأوكراني أندريه لونين، الذي تولى حماية عرين ريال مدريد طوال الموسم الجاري وكان له دور كبير في حصد الفريق لقب الدوري الإسباني وكذلك وصوله نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وأشارت إلى أن أنشيلوتي يفضل الاعتماد على كورتوا أساسيًا ضد دورتموند، بسبب تاريخه الكبير وتأثيره المحتمل على فرص الملكي في حصد اللقب، حيث لا تنسى الجماهير دوره المهم في فوز الميرنجي بلقب دوري الأبطال عام 2022 بفضل تصدياته الإعجازية خلال المباراة النهائية أمام ليفربول.

وأضافت الشبكة "كورتوا له أهمية بالغة في ريال مدريد، بسبب قدرته على تقديم الأداء المطلوب في اللحظات الحاسمة، وهو ما يجعله الخيار المفضل لأنشيلوتي وفلورنتينو بيريز رئيس النادي".

وأكدت "ريليفو"، أن أنشيلوتي استقر على الدفع بالمدافع الإسباني ناتشو في مركز قلب الدفاع الثاني إلى جوار الألماني أنطونيو روديجر، وذلك بعد تأكد غياب الفرنسي أوريلين تشواميني عن الفريق بسبب الإصابة، وستكون هذه هي المباراة الأخيرة لناتشو بقميص ريال مدريد حيث ينتهي عقده.