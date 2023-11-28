"صفر إنجازات .. سالم الدوسري ليس أسطورة!"

رسالة لمن يعتبرون سالم الدوسري "أسطورة الكرة السعودية!"..

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في وقت يعتبر الكثيرون به سالم الدوسري؛ جناح الهلال والمنتخب السعودي، بأنه أحد أفضل اللاعبين الذين مروا على تاريخ الكرة السعودية، هناك من يصر على التقليل منه!

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التورنيدو حصل مؤخرًا على جائزة أفضل لاعب في آسيا خلال عام 2022 من قبل الاتحاد القاري، بعدما قاد منتخب بلاده لفوز تاريخي أمام الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022، بخلاف إنجازاته مع الزعيم.

لكن الناقد الرياضي سعيد أبو داهش يرفض منح الدوسري لقب الأسطورة، إذ قال خلال برنامج "الحصاد الرياضي": "على من يقولون إن سالم هو أسطورة الكرة السعودية عليهم التوقف عن ترديد ذلك، هذه وجهة نظرهم، لكن عليه أن يعطي إنجازات سالم مع المنتخبات السعودية والتي هي صفر".

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وأضاف: "نعم! تأهل مع الأخضر لكأس العالم 2018، لكنني أريد بطولة ككأس الخليج وكأس العرب كي يكون أسطورة".

يشار إلى أن الدوسري لم يتوج بأي بطولة بعد مع الأخضر إلا أن حصد 16 بطولة متنوعة مع الزعيم، بخلاف فضية كأس العالم للأندية المغرب 2022.

SHAHID