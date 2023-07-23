صفحة ويكيبيديا فضحته .. غضب جماهيري من صفقة تشيلسي المرتقبة!

المهاجم الفرنسي المرشح للانضمام إلى نادي تشيلسي يواجه عاصفة من الانتقادات..

اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من إتمام التعاقد مع المهاجم الفرنسي إيلي واهي لاعب نادي مونبلييه، لكن يبدو أن مشجعي "البلوز" يشعرون بالقلق من الصفقة، بسبب صفحة اللاعب الشاب على موقع "ويكيبيديا" للمعلومات.

تشيلسي يجري حاليًا مفاوضات متقدمة للغاية مع مونبلييه من أجل التعاقد مع واهي، وذلك حسبما كشف خبير الانتقالات الإيطالي فابريتسيو رومانو، وسط اهتمام أيضًا من آرسنال بالمهاجم الشاب.

ومع ذلك، قد يكون بعض مشجعي تشيلسي أقل دعمًا للصفقة بعد تصفح سريع لملف واهي الشخصي على موقع "ويكيبيديا" والذي يكشف حقائق صادمة عن الفرنسي.

نشر أحد مستخدمي موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي لقطة شاشة لصفحة "ويكيبيديا" ردًا على تغريدة رومانو الخاصة بالصفقة، وكتب عليها: "يبدو وكأنه إنسان رائع".

بعد بعض المعلومات حول ناديه ومسيرته الدولية، تعرض الصفحة تفاصيل حادثين تورط فيهما واهي تحت عنوان فرعي "الجدل".

وجاء في النص: "في أكتوبر 2021، قدمت امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا شكوى قانونية ضد واهي بسبب العنف الذي أدى إلى عدم قدرتها على العمل".

وأضاف: "ادعت أنه ضربها في أنفها خلال أمسية في ملهى ليلي، مساء 13 سبتمبر 2021".

في الشهر التالي، طُرد واهي من أكاديمية نادي كان، حيث أمضى عامين.

كما جاء تحت نفس العنوان الفرعي: "في نوفمبر 2021، كشف الصحفي الاستقصائي رومان مولينا أن واهي طُرد من أكاديمية كان للشباب بدعوى الضغط على طلاب المدارس الثانوية لممارسة أفعال لا أخلاقية أمامه في الحمامات".