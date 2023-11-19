صفحة من كتاب رونالدو .. إرلينج هالاند "يقتبس" طريقة كريستيانو في خداع المنافسين!

هالاند يكشف اتباع طريقة كريستيانو رونالدو لخداع المنافسين..

SHAHID

كشف النرويجي إرلينج هالاند نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مدى تأثير البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي على مسيرته الكروية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

وغالبًا ما درس مهاجم مانشستر سيتي تحركات رونالدو وتسديداته عبر مقاطع فيديو، من أجل تطوير أسلوبه في اللعب وتحسينه.

ورغم مرور العديد من المدربين الرائعين في مسيرة هالاند، تبين أن رونالدو ربما كان له التأثير الأكبر على الإطلاق في مسيرة المهاجم النرويجي.

وتحدث هالاند إلى قناة "TV2" النرويجية، ليكشف عن الأسباب وراء مشاهدة مهاجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق.

وقال هالاند: "أتذكر دائمًا مشاهدته على موقع يوتيوب، من أجل التعرف على تحركاته داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "لقد اعتاد أن يقوم بحركتين أو ثلاثة قبل مهاجمة المساحة التي يريد التواجد فيها، إنه نوع من المبارزة في هذا الموقف مع قلبي الدفاع".

وتابع: "من المهم أن يتم توقيت التحرك بشكل مثالي، ويجب أن يكون تحركك على القائم جيدًا إذا لم تحصل على عرضية جيدة، فلن تتمكن من التسجيل برأسك، كيف يتحرك كريستيانو، وكيف تمكن من تطوير مهاراته وأسلوب لعبه".

وأضاف: "تتذكرون عندما لعب في مانشستر يونايتد والسنوات الأولى في ريال مدريد، ليصبح أكثر من مهاجم في ريال مدريد".

واختتم هالاند حديثه قائلًا: "إنه أمر لا يصدق بالنسبة له أنه تمكن من ذلك، ولكن أيضًا كيف يسجل الأهداف، إنها التحركات الصغيرة في منطقة الجزاء، والقدرة على خداع المدافعين".

وسبق أن أعرب رونالدو عن تقديره لهالاند، وبالعودة إلى عام 2021، سُئل عمن سيخلفه كأحد نجوم كرة القدم الكبار المقبلين.

وقال نجم النصر: "من الصعب اختيار لاعب واحد فقط لأقول إن هذا اللاعب سيكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من اللاعبين الشباب، مثل إرلينج هالاند وكيليان مبابي، الذين يتقدمون".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



واختتم رونالدو: "يمكن لبعض اللاعبين أن يحظوا بموسم أو موسمين رائعين، واللاعبون العظماء حقًا هم الذين يستمرون في القيام بذلك موسم بعد موسم، وهذا ليس بالأمر السهل، يتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد، والكثير من الالتزام".

SHAHID