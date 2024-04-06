صفحة إعلانية تجذب لوكا مودريتش لتجاهل عروض الدوري السعودي وريال مدريد!

البيت القديم ينادي نجم كرواتيا للعودة!

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قام فيليمير زاجيتش، رئيس نادي دينامو زغرب، بمبادرة غريبة من نوعها لإغراء النجم الكرواتي لوكا مودريتش بالعودة وختام مسيرته الكروية في بيته القديم.

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وحجز زاجيتش صفحة إعلانية في صحيفة "ماركا"، واسعة الانتشار في إسبانيا، يتوقع فيها توقيع محتمل من مودريتش لناديه السابق، بعد أنباء حول إمكانية رحيله عن ريال مدريد في الموسم المقبل.

وجاءت الصفحة بالكامل عبارة عن قميص نادي دينامو زغرب الأزرق وعليه رقم 10 مع اسم لوكا مودريتش، وأسفل القميص شعار "هنا تجد كل مشاعر العالم".

وأشادت صحيفة "ماركا" بمبادرة رئيس دينامو زغرب، الذي يحاول جذب أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي، حيث انضم إليه في 2004 وعمره 16 عامًا، ثم تم تصعيده للفريق الأول، حيث أمضى معه 4 مواسم وفاز بـ6 ألقاب، هي الأولى في مسيرته الاحترافية الطويلة.

وكان دينامو زغرب بوابة انتقال مودريتش إلى توتنهام هوتسبيرز لمدة 4 مواسم أخرى، قبل أن ينضم إلى ريال مدريد في عام 2012، ليصبح من بعدها أحد أساطير النادي الملكي، بعدما حقق كل البطولات الممكنة.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن لوكا مودريتش لا يزال يفكر في مستقبله، حيث أمامه عدة خيارات، منها الموافقة على أحد العروض السعودية الضخمة التي تطرق بابه أو البقاء لموسم آخر في ريال مدريد أو الاستجابة لعروض الدوري الأمريكي، وانضم لها اليوم فرصة العودة إلى بيته القديم لختام مسيرته في بلاده.

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