صغير النمسا معوض ميسي.. برشلونة يرفض طلب كومان بضم لاعبين جدد

الأزمة الاقتصادية لا توصف..

رفضت إدارة برشلونة تلبية الطلب الملح للمدرب رونالد كومان بضرورة التعاقد مع بعض اللاعبين في الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف كتيبته في الموسم الجديد.

هذا ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، والتي أكدت على أن كومان اجتمع مع المدير الرياضي ماتيو أليماني وكذلك السكرتير الفني رامون بلانيس وأخبرهما بضرورة التعاقد مع لاعبين في مركز المهاجم ووسط الملعب.

لكن رد الثنائي الإداري كان واضحًا بأن برشلونة في الوقت الراهن لا يمكنه التعاقد مع لاعبين جدد بسبب الأزمة المالية، وأن القائمة الحالية هي من ستبدأ الموسم بدون إضافات.

الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتعاقد خلالها برشلونة مع لاعب في خط الهجوم ستكون رحيل مارتين برايثوايت إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز نظير مبلغ كبير، حينها ستمتلك إدارة لابورتا الأموال لدخول السوق.

أما فكرة التعاقد مع لاعب في وسط الملعب فتبدو مستحيلة، فسقف الرواتب الحالي في الأساس لا يزال يُهدد قيد ممفيس ديباي ولحاقه بأولى مباريات البرسا أمام ريال سوسييداد في الدوري الإسباني.

في الوقت نفسه، يبدو أن برشلونة قد استقر على ديباي باعتباره خليفة ميسي، وفي حالة غيابه، فالصفقة الجديدة لفريق الرديف "يوسف دمير" سيكون هو البديل الفعلي للبرغوث.

ووفقًا لسبورت، فإن كومان سيدفع بدمير أساسيًا أمام سوسييداد حال فشل قيد ديباي قبل مباراة يوم الأحد المقبل، ليلعب بذلك في مركز ليونيل ميسي سواءً هو أو صاحب الخبرات أنطوان جريزمان.

كما سيدفع كومان بالثنائي جيرارد بيكيه ورونالد أراوخو في قلب الدفاع، مع ديست في الجبهة اليمنى وجوردي ألبا في اليسرى، والمفاجأة هي اعتماده على بيدري رغم الإرهاق الكبير، في منتصف الملعب.

وسيجاور بيدري الثنائي سيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج، على أن يتواجد أنطوان جريزمان برفقة مارتين برايثوايت في المقدمة، وبانتظار موقف ديباي لتحديد إذا ما سيشارك أم "ميسي النمسا".

ويعاني برشلونة من غياب الحارس تير شتيجن للإصابة، لذلك سيكون نيتو هو حامي العرين الكتالوني أمام فريق ملعب أنويتا بالمباراة التي سيحضرها 15 ألف مشجع في كامب نو.

الجدير بالذكر أن برشلونة فقد هذا الصيف خدمات ليونيل ميسي لعجزه عن تجديد عقده بسبب الأزمة المالية، كما يغيب التدعيم الهجومي سيرخيو أجويرو بسبب الإصابة.