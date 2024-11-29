لهذا يتفوق صغار برشلونة.. كشافة ريال مدريد يتقاضون 500 يورو!

النادي الملكي ينفق على الأرجح في الاتجاهات الخاطئة

تتفجر المشاكل في ريال مدريد دفعة واحدة، الآن تأتي مشكلة أخرى من قسم الكشافين الخاص بتعقب المواهب الشابة وجلبها للنادي الملكي، والتفاصيل القادمة من هذا القسم صادمة للغاية.

شبكة "ريليفو" تشير إلى أن كشافي ريال مدريد المتناثرين في إسبانيا والذين يتقاضون أجورًا من النادي بشكل رسمي، يعانون على أكثر من سياق ويشعرون أن عملهم "دون جدوى" في ظل توجه النادي دائمًا إلى شراء لاعبين بأثمان كبيرة في الميركاتو.

المصدر ذاته أشار إلى أن النادي الملكي أنفق النادي مبلغًا كبيرًا من المال على نظام إلكتروني لتتبع المواهب، ووفقًا لمصادر داخلية، فإنه لا يحصل على أقصى استفادة منه.

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هذا القطاع به إهمال جسيم، بحسب "ريليفو" لا يوحد نظام واضح لتقنين مدد الزيارات التي يقوم بها مسؤولو الملكي للمناطق والنوادي التي يرشحها الكشافة لهم.

إضافة إلى ذلك،من ناحية الرواتب الممنوحة للعاملين فيه، يذكر تقرير "ريليفو" الصادم أن الكشاف الواحد من ضمن الطاقم يتقاضى 500 يورو شهريًا فقط نظير عمله من النادي.

وتضاف إلى فاتورة الرواتب، أجور رمزية لها علاقة بثمن "البنزين" الذي يقودون به سياراتهم للتنقل في رحلات كشف المواهب، وهي قيمة لم تزد مطلقًا رغم ارتفاع أسعار البترول عالميًا بسبب الظروف السياسية الراهنة في العالم.

بالتأكيد يحتاج ريال مدريد إلى حل هذه المشاكل، لأن نظام الكشف عن اللاعبين من أهم موارد أي نادٍ، والآن عرف النادي قيمة هذا النظام بتصعيد مدافع مثل راؤول أسينسيو، ويراه في غريمه التقليدي برشلونة بأفضل شكل ممكن، مواهب حققت تاريخًا لريال مدريد مثل لوكاس فاسكيز وداني كارباخال كانوا نتيجة رحلات الكشف التي لا يعيرها ريال مدريد في الوقت الراهن الانتباه الكبير.