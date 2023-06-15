"صعّب مهمة عودة رونالدو لأوروبا" .. رودي جارسيا يكشف عن وجهته الجديدة رسميًا

قتل أمل رونالدو وأمل جمهور النصر كذلك بخطوته!

انتهى الأمل جمهور النصر السعودي بشكل رسمي اليوم الخميس، بشأن احتمالية عودة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا لقيادة الفريق من جديد، بعدما تعاقد بالفعل مع نادٍ جديد، بل وربما أمل قائده البرتغالي كريستيانو رونالدو، للعودة لأوروبا من جديد.

الفرنسي تمت إقالته من النادي السعودي في أبريل الماضي، بعد تراجع نتائج الفريق ومستواه، وسط تقارير تزعم أن الدون تدخل لاتخاذ إدارة مسلي آل معمر هذه الخطوة، في قرار أغضب قطاع عريض من جماهير العالمي، التي كانت تمني نفسها الفترة الماضية باحتمالية عودته من جديد.

لكن اليوم ورسميًا، أعلن نادي نابولي الإيطالي تعاقده مع جارسيا لقيادة الفريق في الموسم المقبل بدلًا من لوتشيانو سباليتي.

هذا الإعلان من شأنه أن يصعب مهمة عودة صاروخ ماديرا من جديد لأوروبا، حال صدقت التقارير التي تحدثت عن خلافه مع جارسيا، إذ كان نابولي النادي الأوروبي الوحيد تقريبًا، الذي قدم له عرضًا في الميركاتو الشتوي الماضي قبل انضمامه للنصر، لكن رونالدو رفض عرضه وقتها.

يذكر أن الفرنسي مع النصر خاض 26 مباراة في مختلف البطولات، حقق الفوز في 18 منها، وتعادل في خمس، خسر ثلاثة لقاءات.