صعود سهل لروما وليفركوزن وريمونتادا تركية في الدوري الأوروبي

بدون مفاجآت تذكر..

تمكن روما من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي بعد التعادل الإيجابي مع جينت البلجيكي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على الأراضي البلجيكية في إياب دور الـ32 من البطولة.

مباراة الذهاب انتهت بفوز روما بهدفين لهدف في الأولمبيكو، ورغم أن النادي البلجيكي تقدم عبر جونثان ديفيد، إلا أن جاستن كلويفرت قضى على آمال العودة بهدف التعادل في الدقيقة 29 ليتأهل النادي الإيطالي بخبرته إلى الدور القادم.

ولحساب نفس الدور، سحق باير ليفركوزن مضيفه بورتو بالفوز عليه بثلاثية لهدف، ليتأهل هو الآخر إلى دور الـ16 بمجموع المباراتين 5-2 بعد الفوز في ألمانيا بهدفين مقابل هدف

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الألمان استمروا في التألق الأوروبي هذا الموسم، وهذه المرة عبر فولفسبورج، الذي سحق مالمو بثلاثية نظيفة في السويد، ليتأهل إلى دور الـ16 أيضًا بمجموع المباراتين 5-1.

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بينما تأهل ولفرهامبتون إلى دور الـ16 رغم هزيمته على يد إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك بعدما أنهت كتيبة نونو سانتو المهمة من مباراة الذهاب، بعد الفوز في إنجلترا برباعية نظيفة.

المفاجأة في هذا الدور كانت من نصيب فريق لينتس النمساوي، الذي عبر بوابة النادي التاريخي ألكمار، فكرر فوزه عليه في الإياب بهدفين نظيفين، ليكون إجمالي المباراتين 3-1 ويحقق الفريق النمساوي تاريخًا جديدًا له.

كما تمكن بازل من عبور بوابة أبويا نيقوسيا بالفوز عليه في الإياب بهدف نظيف بعدما انتهت مباراة الذهاب بينهما في قبرص بفوز الفريق السويسري بثلاثية نظيفة.

أخيرًا، فقد قام فريق باشاك شهير التركي بريمونتادا مصغرة على سبورتينج لشبونة، وتمكن من الفوز عليه في الوقت الأصلي بنتيجة 3-1 وهي نفسها نتيجة الذهاب في البرتغال، ليلجأ الفريقان إلى الأوقات الإضافية ويُضيف النادي التركي هدفًا رابعًا يتأهل به إلى الدور المقبل.