صرف النظر عن راموس .. النصر يُركز مع نجم آخر!

النصر قرر عدم التعاقد مع راموس

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مازالت محاولات نادي النصر خلال الوقت الحالي مستمرة، من أجل التعاقد مع مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قرر صرف النظر عن التعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو راموس.

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وكان النصر يُريد التعاقد مع سيرجيو راموس، ولكن بعض التقارير أكدت على أنه يرغب في العودة مجددًا إلى الدوري الإسباني من بوابة إشبيلية فريقه السابق.

وأشار الصحفي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إلى أن النصر لم يعد مهتمًا بالتعاقد مع سيرجيو راموس.

وأضاف جاليتي أن النصر يركز حاليًا بشكل كامل على ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان، الذي يعد هو الهدف الأهم للعالمي حاليًا.

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وواصل الصحفي الإيطالي، أن النصر وضع كو إيتاكورا لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ كخطة بديلة، حال فشل التعاقد مع البرازيلي ماركينيوس خلال الصيف الحالي.

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