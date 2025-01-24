الصراع بدأ مبكرًا بسبب "ضحكة" .. تلاسن مرح بين مانشستر سيتي وليفربول والسر صلاح ومرموش!

صراع مانشستر سيتي وليفربول بدأ مبكرًا...

وصل عمر مرموش، إلى مانشستر سيتي، قادمًا من صفوف آينتراخت فرانكفورت، وازداد مع وصوله الحماس والترقب، لمتابعة تألق النجم المصري هذا الموسم، في ظل وجود مواطنه محمد صلاح، مع ليفربول.

ويزداد حماس عشاق كرة القدم، لمتابعة اثنين من أفضل اللاعبين، في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، خاصة من الجماهير العربية التي تريد مشاهدة تألق الثنائي المصري.

وبدأ الصراع المبكر بين الثنائي، ولكن هذه المرة خارج الملعب بطريقة طريفة، بين الحسابات الرسمية للفريقين، عندما نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول عبر منصة "إكس" تغريدة فيها صورة النجم المصري، وكتب عليها "اضحك الصورة تطلع حلو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وباللهجة المصرية، رد الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، ونشر صورة لمرموش، وكتب عليها " مش محتاج يضحك عشان الصورة تطلع حلوة".

جدير بالذكر أن أول مواجهة، ستجمع عمر مرموش، ضد محمد صلاح، ستكون يوم الأحد 23 فبراير المقبل، على ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من البريميرليج.