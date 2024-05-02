صراع مبكر على رئاسة الأهلي.. وحقيقة عودة النفيعي بعد "كارثة الهبوط"

أجواء انتخابات الأهلي تشتعل مبكرًا..

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يستعد ماجد القثامي، عضو الأهلي الذهبي، نحو تقديم ملف ترشحه لرئاسة شركة الأهلي غير الربحية، في منافسة مشتعلة مع خالد العيسى على مقعد الرئاسة خلال انتخابات الجمعية العمومية المقبلة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن القثامي يجهز قائمته للترشح على رئاسة النادي، فور فتح باب التقديم، حيث يرغب العضو الذهبي في الاطلاع على الأمور المالية والتنظيمية في النادي، وحجم الالتزامات المقيدة عليه قبل التقدم بطلب الترشح رسميًا.

في المقابل، يجهز خالد العيسى، رئيس الأهلي الحالي، الذي تم اعتماده لرئاسة المؤسسة في 26 يونيو الماضي لموسم واحد، نحو البقاء في رئاسة الشركة لولاية جديدة.

وتداول نشطاء أنباء حول نية ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة الأهلي الأسبق، في الترشح لرئاسة النادي الجديد، فيما أكد الإعلامي سالم آل كليب أن النفيعي هو من تقدم باستقالته من منصبه بالموسم الماضي، وبذلك لا يحق له الترشح لمدة 4 سنوات مقبلة، وفق لوائح وأنظمة الوزارة.

وتقدم النفيعي باستقالته من رئاسة الأهلي خلال موسم 2022-2023، عقب هبوط فريق الكرة إلى دوري يلو للدرجة الأولى، في سابقة لم يشهدها الراقي عبر تاريخه، فيما تولى وليد معاذ رئاسة النادي بتكليف وزارة الرياضة، ليشهد عودة الفريق الكروي إلى دوري روشن السعودي، فيما تم انتخاب خالد العيسى رئيسًا للمؤسسة غير الربحية، وذلك بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على نسبة 75% من أندية الأهلي والهلال والنصر والشباب.

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وتنص لائحة أندية الصندوق، على تشكيل مؤسسات الأندية غير الربحية من أعضاء الجمعية العمومية، واختيار اثنين من القائمة الفائزة بمجلس إدارة المؤسسة، أحدهما رئيس والآخر عضو، في مجلس إدارة الشركة التي تضم 5 أعضاء من الصندوق.

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