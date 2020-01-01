صراع في ريال مدريد بسبب هازارد وغيابه عن اليورو مطروح

حالة من الجدل خلقتها إصابة إيدين هازارد في صفوف ريال مدريد وجدل حول الطريقة الأنسب لعلاجه.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود حالة كبيرة من الجدل بين الطاقم الطبي في ريال مدريد بسبب إصابة النجم البلجيكي إيدين هازارد الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن الطاقم الطبي يتجادل حول اللجوء للطرق الطبيعية في العلاج والتي قد تبعده لشهرين فقط أو خضوعه لعملية جراحية قد تطيل فترة الغياب لثلاثة أشهر وربما أكثر.

خضوع هازارد للجراحة قد يكلف النادي الملكي كثيرًا حيث لن يستفيد من النجم البلجيكي فيما تبقى من الموسم الجاري سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

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وذكرت الصحيفة أن هازارد نفسه متواجد في عملية صناعة القرار بشكل أساسي لأن قرار الجراحة قد يتضمن غيابه عن نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية التي تقام هذا الصيف.

وكان هازارد قد عاد لتوه للمشاركة رفقة ريال مدريد في المباريات بعد فترة طويلة من الإصابة أبعدته عن مواجهات الفريق قبل أن يعود في مواجهة سيلتا فيجو أساسيًا.

وغادر النجم البلجيكي لقاء السبت الماضي بعد مرور حوالي ساعة متأثرًا بإصابته التي أكدت تقارير صحفية عديدة أنها ستبعده عن الملاعب لشهرين على الأقل.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يدخل في منعطف حرج من الموسم بمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع وبرشلونة في الدوري الإسباني الأحد المقبل.