صراع في الخفاء.. 9 عمالقة أوروبيين يحومون حول جوهرة ليون!

الموهبة الشابة تجذب أنظار كبار القارة

يعتبر كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي آخر الواصلين إلى صراع ضم نجم ليون وظهيره الأيمن مالو جوستو، الذي يبلغ من العمر 19 عامًا ويبدو كصراع بين الكواليس بين عمالقة أوروبا.

صحيفة "ذا صن" أفادت بأن العملاقين الإنجليزيين أرسلا كشافيهما بالفعل لمراقبة جوستو، الذي بات الظهير الأيمن الأساسي لليون الفرنسي.

خماسي إنجليزي!

ووفقًا لموقع "90 min" فإن كشافي الفريقين قد بدآ المراقبة منذ مطلع الموسم الجاري، لينضما إلى قائمة طويلة من عمالقة القارة الأوروبية الراغبين في ضم الظهير الأيمن الفرنسي صاحب الأصول البرتغالية.

ففي إنجلترا وحدها هناك ثلاثي راغب في ضم جوستو، هم آرسنال وتوتنهام ومانشستر سيتي.

الصراع ليس في إنجلترا وحدها

الاهتمام ليس في إنجلترا وحدها، بل إن عملاقي إسبانيا برشلونة وأتلتيكو مدريد مهتمان أيضًا بضم اللاعب الذي يملك حلولًا كبيرة على مستوى مركز الظهير الأيمن.

ومن إيطاليا يطمح يوفنتوس في انتداب اللاعب، بينما يلقى من ألمانيا طلبًا أيضًا من بوروسيا دورتموند.

اللاعب الذي يدربه المخضرم لوران بلان، خاض 9 من أصل 10 مباريات بشكل أساسي هذا الموسم مع ليون، ليكمل مشاركاته مع الفريق 41 مباراة بشكل عام منذ تم تصعيده في موسم 2021-2022.