صراع على ماركو جرويتش وليفربول يحدد سعر اللاعب

ثلاثة أندية ألمانية تتصارع على التعاقد مع اللاعب الصربي

فيسبوك تويتر بلال محمد

تسعى العديد من الفرق، إلى الحصول على خدمات الصربي ماركو جرويتش، لاعب ليفربول الإنجليزي والمعار إلى هيرتا برلين الألماني.

ولعب صاحب الـ 23 عاماً، الموسم المنصرم في الدوري الألماني بقميص نادي العاصمة وشارك في 22 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.

تريد إدارة هيرتا برلين تمديد إعارة اللاعب، ولكنها ستدخل في منافسة شرسة مع إينتراخت فرانكفورت، وفيردر بريمن الذين أعربا عن رغبتهما في الحصول على اللاعب الصربي.

ومن جانبها إدارة فرانكفورت ستعمل على تعزيز صفوفها بخدمات متوسط الميدان، خاصة وأنها تمتلك الأموال اللازمة لإنهاء الصفقة بعد بيع يوفيتش إلى ريال مدريد مؤخراً.

ووضعت إدارة ليفربول على الأقل 25 مليون جنيه إسترليني ثمن الحصول على صفقة اللاعب.

⭕️ مشوار جيد للأسود الثلاثة بهذه البطولة بدأ بتصدر المجموعة على حساب إسبانيا وكرواتيا ومن ثم التعثر في نصف النهائي أمام الطواحين الهولندية وختامها كان المركز الثالث على حساب منتخب سويسرا القوي 👌



كل التحية لساوثجيت الذي أعاد بناء منتخب إنجليزي قوى بعد فترة طويلة من الانهيار👏 pic.twitter.com/DvHcNftS3d — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وتشير التقارير الصحفية إلى أن هناك ناد إنجليزي يريد الحصول على خدمات اللاعب، بالإضافة إلى أتليتكو مدريد الإسباني.

الجدير بالذكر أن جرويتش لعب ثمانية مباريات مع ليفربول في بطولة الدوري، خلال موسمي 2016/17، 2017/18.